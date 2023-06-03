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Dünya UCM hakkında yakalama kararı çıkarmıştı! Putin BRICS toplantılarına katılırsa tutuklanacak
Dünya

UCM hakkında yakalama kararı çıkarmıştı! Putin BRICS toplantılarına katılırsa tutuklanacak

Yeniakit Publisher
2023-06-03 07:36:00 -
UCM hakkında yakalama kararı çıkarmıştı! Putin BRICS toplantılarına katılırsa tutuklanacak

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden oluşan BRICS grubunun Güney Afrika’da 1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılarının en çok merak edilen konularından biri de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ağustosta Johannesburg’ta düzenlenecek zirveye katılımı konusu oldu.

UCM’ye üye devletler arasında yer alan Güney Afrika, zirveye katılması durumunda Putin’i tutuklamakla yükümlü bulunuyor. Pandor ise dünkü açıklamasında, zirveye katılıp katılmama kararının davet edilen ülkenin sorumluluğunda olduğuna işaret ederek, hükümetin Rus liderin zirveye katılması için yasal seçenekleri değerlendirdiğini ifade etmişti.

Öte yandan, Cape Town’daki toplantılarda hazır bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’in zirveye katılıp katılmayacağına yönelik bir açıklamada bulunmamıştı.

Güney Afrika’nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC), Moskova ile apartheid rejimiyle mücadele yıllarından kalma derin ilişkileri bulunuyor. ANC, Putin’in yakalama kararını uygulamaktansa UCM’den çekilmeyi savunuyor.

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ise zirveye katılması durumunda Putin’in tutuklanması için yasal hazırlıkları sürdürüyor.

Ülkenin üçüncü büyük partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) ise bu konuda tamamen Batı karşıtı bir tavır takınarak, Putin’in Güney Afrika’daki zirveye katılması için gerekli tüm şartların sağlanması gerektiğini savunuyor.
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Tartışmalara rağmen, BRICS Liderler Zirvesi’nin, 22-24 Ağustos tarihlerinde, Güney Afrika’nın en büyük kenti Johannesburg’ta düzenlenmesi planlanıyor.

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, dünya nüfusunun yüzde 40'ına ev sahipliği yapıyor ve üyelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılası, küresel hasılanın 4'te 1'inden fazlasını oluşturuyor.

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