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Dünya UCM, ABD’nin suçlarını örtecek!
Dünya

UCM, ABD’nin suçlarını örtecek!

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Afganistan’daki savaş suçları soruşturmasını Amerikalı askerlere odaklamama kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:48:00 -
UCM, ABD’nin suçlarını örtecek!

Haziran ayında göreve başlayan Başsavcı Kerim Han, soruşturmanın ceza ile sonuçlanması olasılığı, ve en nihayetinde sahip olduğu bütçeyi gözönüne alarak ABD’nin Afganistan’daki savaş suçlarını araştırmayacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Han aksi yöndeki eleştirilere rağmen, “kararlarını çekingen bir şekilde almadığını” vurguladı.

Han eylül ayında kendi döneminden önce başlatılan Afganistan savaş suçları dosyasına devam edilmesini istemiş fakat ABD’nin savaş suçlarını geriye atarak Taliban ve IŞİD üzerine yoğunlaşılması talimatı vermişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi bir ülkenin kendi topraklarındaki savaş suçu, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım gibi davaları incelemek istememesi ya da inceleyemeyecek durumda olması halinde devreye giriyor.

ABD 20 yıl katliam yaptı

ABD, 2001 yılında başlayan işgal sürecinde birçok savaş suçuna, sivillere yönelik katliamlara ve işkencelere imza attı. Savaş boyunca on binlerce sivil ABD saldırılarında hayatını kaybederken, yüz binlercesi de yakınlarını kaybetti ve yaralandı.

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