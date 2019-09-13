SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen UCI MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "Temiz Bir Dünya İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen etkinliğin, ilk gününe 24 ülkeden 63 sporcu katıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin start verdiği UCI Maraton Serisi'nde 45 erkek sporcu 124 kilometre, 18 kadın sporcu ise 93 kilometre pedal çevirecek.

Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların kardeşlik şehri Sakarya'da, dünya standartlarını aşmaya çalışan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 24 ülkeden sporcuların pedal çevirdiğini söyledi.

Sakarya'da böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce, "Sakarya bir dünya şehridir, şehirler şehridir. Sakarya'daki bu pist Avrupa standartlarının üzerindedir, dünya standartlarını yakalamış bir pisttir ve bu pistimizde dünya şampiyonunun olmasının heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda 2020 yılında Dağ Bisiklet Şampiyonası'nın Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde olmasının heyecanını yaşıyoruz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bugünkü müsabakalar, adeta 2020'ye bir tecrübe oluşturuyor. 2020'ye hazırlık maçı gibi bir şampiyonadır şu anda. İnşallah hayırlısıyla sağ salim şampiyonanın tamamlanmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.





- "Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası'na kentte büyük önem veriliyor"





AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da bu yarışların amacının, 2020 yılında Sakarya'da yapılması planlanan Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası’na hazırlık olduğunu söyledi.



Kentte bu tür organizasyonların yapılmasının öneminin çok büyük olduğuna işaret eden Sofuoğlu, dünyanın birçok şehrinde yarışmış eski bir sporcu olarak, bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladığını kaydetti.



Sofuoğlu, Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası'na kentte büyük önem verildiğini, tanıtımlarının yapıldığını vurgulayarak, güzel bir organizasyonu kent olarak başaracaklarını ifade etti.



Yarışlara, vatandaşların destek vermesi gerektiğine değinen Sofuoğlu, "Burada ne kadar kalabalık olursa, hem sporcular hem organizasyon hem de harcanan emekler için çok önemi ve değeri var." dedi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi tesislerinin de spora büyük katkı sağlayacağını dile getiren Sofuoğlu, "Bu tür tesisler sayesinde Türk sporcuları çıkar. Daha önce biz Akyazı ilçesinde bir motosiklet pisti yaptık ve oradan birçok dünya şampiyonasında yarışan sporcu çıktı. Bu tür tesis sayesinde özellikle bisiklet dalında da inşallah çok sayıda başarılı sporcumuzun çıkacağına inanıyorum. Emeklerimizin karşılığını o başarılı sporcularla ilerleyen yıllarda alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.