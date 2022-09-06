Uçan tekmeci taraftarı Ankaragücü unutmadı!

Ankaragücü-Beşiktaş maçında uçan tekmeyle sahaya dalan saldırganın üyesi olduğu taraftar grubu, başkan Faruk Koca ve yönetici Gülsen Yılmaz'a teşekkür etti.

Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Ankaragücü maçından sonra sahaya giren ve Cenk Tosun'a uçan tekme atan 20 yaşındaki saldırgan Berkay Ö., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankaragücü yöneticisi yalnız bırakmamış!

Ajansspor'a göre; Mahkeme kararından sonra saldırganın üyesi olduğu Ankaragücü taraftar grubu Bekar Evi Çocukları sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Kardeşimizin çıkmasına vesile olan mahkemede bütün baskılara rağmen yanımızdan ayrılmadan desteğini gösteren yöneticimiz Gülsen Hanım'a teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Gülsen Yılmaz Ankaragücü yönetiminde taraftan sorumlusu olarak görev yapıyor.

Faruk Koca da unutulmadı

Saldırgan için "Gururumuz Berkay" ifadesi kullanan Bekar Evi Çocukları, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'yı da unutmadı. Açıklamada "Her türlü buhrana rağmen kardeşimizin dar geçide girmesine izin vermeyen Başkanımız sayın Faruk Koca ya teşekkür ediyor hepsine sımsıkı sarılıyoruz" denildi

Saldırı değil hareket!

Ankaragücü, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise saldırgan Berkay Ö'nün hareketini tasvip etmediğini bildirdi. Başkent ekibi "Sahaya giren taraftarımızın yaptığı hareketi asla tasvip etmiyoruz. Ayrıca taraftarımızın yaptığı yanlışın tüm Ankaragücü camiasına mal edilmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. MKE Ankaragücü camiası olarak yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntümüzü tüm yayıncı kuruluşlarına belirttik" dedi. Uçan tekme için hareket ifadesinin kullanılması dikkat çekti.



Faruk Koca Beşiktaşlı futbolcu ve hakemi suçlamıştı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, dün gece katıldığı Beyaz TV'deki programda Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün ve maçın hakemi Mete Kalkavan'ı sorumlu tutmuştu. Koca şöyle konuşmuştu: "Mete Kalkavan maçın biraz seyrini değiştirdi. 25 bin kişilik taraftar grubu var. Futboldan anlayan taraftarlar. Bize verilen fauller, sarı kartlar aynı şekilde rakibe verilmiyor. Küçük dokunuşlar. Hakem yönetimi beni üzdü. Verilen penaltı zorlama penaltı, hakem olayların sebebidir. Olayların bu hale gelmesinin sebebi, Oğuzhan denen genç oyuncunun, hocamıza, taraftarımıza ve yedek kulübesine ettiği küfür ve hakarettir."

Ne olmuştu?

Ankaragücü- Beşiktaş karşılaşması 3-3 deplasman takımının galibiyetiyle bittikten sonra Berkay Ö. tribünden sahaya atladı. Orta sahaya kadar koşan saldırgan Cenk Tosun'a uçan tekme attı. Josef de Souza, saldırganı yere düşürürken güvenlik güçleri müdahale etti.



