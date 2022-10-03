Uçan taksilere hazır olun: Dünyanın ilk otonom, elektrikli uçan taksisi tanıtıldı! Gelecekte buna bineceğiz!

Uçan taksiler yavaş yavaş gündem konusu haline gelmeye başladılar. Birçok şirketin kendi uçan taksisini üretmek için planları olduğu biliniyor. Bu şirketlere neredeyse her gün bir tanesi daha ekleniyor. Son olarak Boeing tarafından desteklenen bir uçan taksi (hava taksi) girişiminden benzer bir haber geldi.

222 km/s hız, 140 km menzil... Gelecekte taksiye değil, buna bineceğiz!

DÖRT KOLTUKLU VE ELEKTRİKLİ HAVA TAKSİ

Wisk Aero isimli girişim, pilot olmadan uçabilen tamamen elektrikli dört koltuklu altıncı nesil uçağını tanıttı. Boeing ile Google'ın kurucu ortağı Larry Page tarafından finanse edilen ve kısa süre önce kapanan uçan taksi şirketi Kitty Hawk'ın ortak girişimi olarak kurulan şirket, ticari hava taksi hizmetinin bir parçası olarak yolcu taşımak için Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay isteyeceğini söyledi.

Şirket, hava taksisinin 120 knot seyir hızı (yaklaşık 222 km/s), 90 mil (140 kilometre) menzile sahip olduğunu ve yerden 2.500 ila 4.000 fit yükseklikte uçabileceğini kaydetti. Asıl plan ise aracın insan bir pilot yerine, uzaktaki bir pilotun gözetiminde bir otopilot sistemi tarafından uçurulması.

Şirket, bir uygulama ile çağrılabilen şehirlerarası bir uçan taksi hizmeti sağlamayı hedefliyor (uçan taksi fiyatları) ve önümüzdeki beş yıl içinde bir hava taksi hizmeti başlatmayı umuyor.

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