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Dünya 'Uçan sineği görüyor' denilen kubbe amatör füzelerle bile delik deşik olmuştu... İsrail, Demir Kubbe hava savunma sistemini güçlendirmeye çalışıyor
Dünya

'Uçan sineği görüyor' denilen kubbe amatör füzelerle bile delik deşik olmuştu... İsrail, Demir Kubbe hava savunma sistemini güçlendirmeye çalışıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-14 17:15:00 -
'Uçan sineği görüyor' denilen kubbe amatör füzelerle bile delik deşik olmuştu... İsrail, Demir Kubbe hava savunma sistemini güçlendirmeye çalışıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri, artan roket saldırılarına karşı savunma kabiliyetlerini artırmak için Iron Dome (Demir Kubbe) sisteminin yeni bataryalarını konuşlandırmak ve mevcut bataryaları modernize etmek için çalışıyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri, artan roket saldırılarına karşı savunma kabiliyetlerini artırmak için Iron Dome (Demir Kubbe) sisteminin yeni bataryalarını konuşlandırmak ve mevcut bataryaları modernize etmek için çalışıyor.

İsrail, Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli grupların artan saldırılarına karşı misilleme olarak Gazze Şeridi'nde hava saldırıları düzenledi. Yahudi hükümeti ayrıca Demir Kubbe olarak bilinen hava savunma sistemini güçlendirmeye çalışıyor. İsrail, geçtiğimiz hafta Lübnan tarafından da yoğun füze atışına maruz kalmıştı.

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