Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’nün lideri Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet paralarını Londra’ya taşıyan özel jetinin, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kullanıldığını ve genelevi patroniçesi Manukyan’ın evlerini aratmadığını ifşa eden Karaca’nın sözleri, fondaş medyada haber değeri görmedi. Yerli ve Milli Medya’nın gür sesi Akit’in, “Ha Ekrem’in Jeti Ha Manukyan’ın Evi” başlığıyla en sert tepkiyi gösterdiği, Sabah ve Yeni Şafak gazetesinin manşetten verdiği ifadeleri, Sözcü, Cumhuriyet, Birgün gibi besleme gazeteler ile Hürriyet, Milliyet ve Davutoğlu’nun fonladığı Karar gazetesi birinci sayfasına taşıma gereği duymadı.

İçinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan İBB bütçesiyle kurulan uyuşturucu ve fuhuş ağına karşı tutarlı davranan ve seçim hesabı yaparak pusuya yatan gazetelerin manşeti şöyle:

AKİT, ANLADIKLARI DİLDEN

Yerli ve Milli Medya’nın gür sesi Akit, “Ha Ekrem’in Jeti Ha Manukyan’ın Evi” manşetiyle, adeta “uçan kerhane”ye dönen jet skandalına en sert tepkiyi gösterdi.

Sabah maşetinde“İBB’yi soydular kumarda yediler” ifadelerini tercih ederken, Yeni Şafak “İBB’nin Parası Kumar, Partiler be Jete Gitti” başlığını kullandı. Akşam ile Türkiye ise manşete layık görmezken, birinci sayadan görmekle yetindi.

HÜRRİYET’İN İLGİSİNİ ÇEKMEDİ

Oyuncu Demet Özdemir’in annesinin hangi oyuncuyu beğendiğini önemseyen Hürriyet gazetesi, İBB yönetiminin jet fantezisini umursamadı. Jet skandalında haber değeri görmeyen Hürriyet “18’inci gün tablo vahim” başlığıyla İran’ı manşetine çekerken, Milliyet gazetesi ise “Sakıncalı Kahraman” manşetiyle adliyede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin detayları manşete çekmeyi tercih etti.

Grunun diğer gazeteleri de jetgillerle ilgili rezaleti görmezden geldi.

KARAR VERİN ARTIK

Ahmet Davutoğlu destekli Karar gazetesi ise “Sakın Bir Delilik Yapma” diyerek İran’a gözünü diken ABD başkanı Trump’a akıl verirken, CHP’li İBB yönetiminin gizli seks odası olan uçaktaki rezilliklerini yazamadı. Ekrem İmamoğlu’na seçim kazandırmakla gurur duyan Saadet Partisi’nin yayın organı konumundaki Milli Gazete DE halkın parasıyla kiralanan jetteki ahlaksızlığı perdelemeyi tercih ederek,

Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın “Kürecik” ve “İncirlik” ile ilgili açıklamasını manşete taşıdı.

FONDAŞLAR SUS PUS!

“Sözcü, Gezici Tayfun Kahraman’ı, Nefes“memur zammını”, Cumhuriyet ise emeklileri manşetine çekerek hükümeti hedef almayı tercih etti. Marjinal Birgün gazetesi ise işçinin emekçinin parasını jetlerde kumar ve eğlencelerle harcayan Ekrem İmamoğlu ve adamlarını manşete taşımak yerine “Bizim hayatımız gitti” ifadesiyle hükümeti hedef aldı. Evrensel gazetesi de adeta “Uçan Genelev”e dönen jette yaşananlarla ilgilenmedi.