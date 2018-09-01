Uçaktan inan Başkan Erdoğan'a 'Borsok' ikram edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko tarafından resmi törenle karşılandı.

'BORSOK' İKRAM EDİLDİ

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Ceenbekov daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Selam Asker" diyerek selamladı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli iki Kırgız genç kız çiçek takdim ederken, geleneksel Kırgız hamur işi "Borsok" ve bal ikramı yaptı.

Karşılamada, Kırgız CumhurbaşkanıCeenbekov ve eşi AygülCeenbekov'un yanı sıra Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bişkek'e geldi.

YDSK TOPALNTISINA KATILACAK

Üç günlük ziyaretinin ilk günündeki temasları kapsamında Devlet Konukevi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile baş başa görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Toplantısı'na iştirak edecek.

Erdoğan, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imzası ve ortak basın toplantısı sonrasında ise onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.