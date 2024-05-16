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Dünya Uçaktan düştü metrelerce yüksekten yere çakıldı! Korku dolu anlar kamerada
Dünya

Uçaktan düştü metrelerce yüksekten yere çakıldı! Korku dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-05-16 23:19:00 - 2024-05-16 23:19:25

Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda görevli bir kişi, park halindeki uçaktan düşerek metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

Endonezya’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı’nda dikkatsizlik az daha bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyordu. Yer ekibinin park halindeki uçağa sabitlenen merdiveni çekmesi sonucu yer ekibinde görevli bir kişi uçağın kapısından düşerek metrelerce yükseklikten yere çakıldı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, düşen personelin arkasının dönük olduğu merdivenin çekildiğinin farkında olmadığı görüldü.

Sağlık durumu iyi

Uçağın, TransNusa Havayolları’na ait bir Airbus A320 olduğu ve yere çakılan personelinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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