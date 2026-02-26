Uçakta kurşun deliği tespit edildi!

American Airlines’a ait bir yolcu uçağı, Kolombiya’da yapılan rutin teknik kontrolde gövdesinde “kurşun izi” olduğu değerlendirilen bir delik tespit edilmesi üzerine seferden çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

American Airlines, Kolombiya’da bulunan bir uçağının dış gövdesinde tespit edilen delik nedeniyle uçağı hizmetten çektiğini açıkladı. Konuya yakın bir kaynak, söz konusu hasarın kurşun izi olabileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre hasar, pazar günü Medellin’de gerçekleştirilen rutin teknik inceleme sırasında fark edildi. Olayla bağlantılı herhangi bir yaralanma ya da uçuş güvenliğini etkileyen bir durum rapor edilmedi.

American Airlines yetkilileri, uçağın detaylı teknik inceleme ve onarım süreci için derhal seferden alındığını duyurdu. Açıklamada, “Bu olayı araştırmak için ilgili tüm makamlarla yakın iş birliği içinde çalışacağız” ifadelerine yer verildi.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ise uçaktaki deliklere ilişkin raporlardan haberdar olduklarını ancak şu ana kadar havayolu şirketi ya da ABD makamları tarafından resmi bir bildirim yapılmadığını açıkladı.

Yetkililer, “Sivil Havacılık Otoritesi, gerçekleri netleştirecek ve bildirilen sorunun kaynağını belirleyecek her türlü resmi iletişime açık kalmaya devam etmektedir” dedi.

Olayın uçağın yerdeyken mi yoksa uçuş sırasında mı meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürüyor.