İzlanda'da AB sesleri yeniden yükseliyor! Başbakan Frostadottir tarihi referandum için düğmeye bastı!

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Polonya’nın başkenti Varşova’da Polonya Başbakanı Donald Tusk ile düzenlenen ortak basın toplantısında, gelecek aylarda ülkesinin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğine yönelik muhtemel müzakere sürecinin yeniden başlatılmasına ilişkin bir referandum düzenleneceğini açıkladı.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Polonya’ya bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Varşova’daki temasları kapsamında Polonya Başbakanı Donald Tusk ile bir araya gelen Frostadottir, Polonyalı liderle birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında İzlanda’nın AB’ye katılımına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Frostadottir, İzlanda’nın AB’ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasına yönelik bir referandum düzenleneceğini bildirdi. İzlandalı lider, hükümetin henüz referandum tarihi konusunda "nihai bir karar almadığını ancak oylamanın, gelecek aylarda yapılmasının planlandığını söyledi. Frostadottir, "Gelecek birkaç ay içinde, AB ile katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin bir referandum için hazırlık yapacağız" dedi.

Tusk ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede konuyu kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Frostadottir, sürecin "bir fırsatın kapısını araladığını" işaret ederek, İzlanda’nın AB ile daha fazla bütünleşmesini hedeflediğini vurguladı. Ancak İzlandalı lider bunun, "Avrupa içinde İzlanda kimliğine yönelik saygının korunarak" yapılmasının önemine dikkat çekti. İzlanda’nın kendine özgü Arktik kimliğinin dikkate alınmasının kritik bir durum olduğunu söyleyen Frostadottir, ülkenin yaşam tarzı ve doğal kaynaklarını kullanma biçiminin de korunması gerektiğini ifade etti.

Tusk: "İzlanda’nın topluluğumuzun bir parçası olmasından büyük mutluluk duyarım"

Tusk, İzlanda’nın birliğe katılmasından büyük memnuniyet duyacağını ifade ederek, Polonya’nın Avrupa entegrasyonundaki deneyimini bir "başarı hikayesi" olarak örnek gösterdi. AB’nin tüm ülkelere saygı göstermesi ve "büyük ya da küçük ayrımı yapmaksızın eşit davranması" gerektiği konusunda İzlandalı lider ile hemfikir olduğunu belirten Tusk, "İzlanda’nın topluluğumuzun bir parçası olmasından büyük mutluluk duyarım. Bunun için AB’nin biraz değişmesi, daha esnek olması gerekse bile buna hazırım. Kristrun ile bu konuda birlikte çalışmaya hazırım, bu ortak çıkarımızadır" dedi.

Tusk ayrıca, İngiltere’nin AB’den ayrıldığı Brexit sürecine de değindi. İngiltere’de referandumdan 10 yıl sonra kamuoyundaki tutum değişimine işaret eden Tusk, "Son anketler İngilizlerin yüzde 65’inin bugün AB’ye katılım yönünde oy vereceğini, gençlerin ise yüzde 80’inden fazlasının muhtemel bir üyeliği desteklediğini gösteriyor. Brexit deneyimini yaşayanlar, AB üyeliğinin ne kadar değerli olduğunu belki de herkesten daha iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Frostadottir, hükümetinin "İzlanda halkının isteklerini dinleyeceğini" söyleyerek Tusk’a İzlanda’nın kimliğine yaptığı vurgu için teşekkür etti.

İzlanda, 2013’te üyelik görüşmelerini terk etmişti

Reykjavik yönetimi, 2009 tarihinde başlatılan 4 yıllık müzakere sürecinin ardından 2013’te AB üyelik görüşmelerini terk etmişti. Ancak ülkede yapılan anketlerin sonuçlarına göre son yıllarda yaşam maliyetindeki artış ve Ukrayna’daki devam eden savaş, ada ülkesinin birliğe katılma ilgisini yeniden canlandırdı.