SON DAKİKA
Gündem Dışişleri Bakanlığı’ndan hocalı mesajı: Katliamı lanetliyoruz
Gündem

Dışişleri Bakanlığı’ndan hocalı mesajı: Katliamı lanetliyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı’ndan hocalı mesajı: Katliamı lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, 1992 yılında Karabağ’ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen kanlı katliamı yayımladığı mesajla lanetledi. Hocalı’da yaşanan vahşetin insanlık tarihinde kara bir leke olarak kalacağını vurgulayan Bakanlık, Azerbaycan Türklerinin 34 yıldır sönmeyen acısını yürekten paylaştıklarını bildirdi.

Türkiye, 20. yüzyılın en büyük utançlarından biri olan Hocalı Katliamı’nın 34. yıl dönümünde Azerbaycanlı kardeşlerini yalnız bırakmadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermeni güçlerince gerçekleştirilen canilik bir kez daha en sert şekilde kınandı.

Dışişleri Bakanlığı, 1992'de sivillere yönelik gerçekleştirilen Hocalı Katliamı'nı lanetledi.

Hocalı Katliamı’nın 34. yıl dönümü'ne ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrinde masum sivillere karşı gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı’da yaşanan vahşet, vicdanlarda utanç verici kara bir leke olmayı sürdürmektedir. Katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını daima yüreğimizde taşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilenen açıklamada, Azerbaycan halkına taziyeler yinelendi.

