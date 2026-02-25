#NiceYıllaraReis Cumhurbaşkanı Erdoğan 72 yaşında
AK Parti, 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan klipte, "Koca bir ömür verdin, asla hakkın ödenmez. Nice yıllara Reis " ifadelerine yer verildi.
Türkiye siyasi tarihinin çeyrek asrına damga vuran AK Parti, 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Partinin sosyal medya hesabından #NiceYıllaraReis etiketiyle bir klip paylaşıldı.
Klipte, "Koca bir ömür verdin, asla hakkın ödenmez. Nice yıllara Reis " ifadelerine yer verildi.
