  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İbadethanede işgal pazarlığı! Siyonist zihniyet sinagogları emlak ofisine çevirdi! Davutoğlu laikçi yobazlarla bir kez daha tanıştı: Bunları iktidara taşımak isteyen de sen değil miydin? Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri CHP halkın değil boğaz yalılarında şarap yudumlayanların partisidir! Özgür’den ‘özel tüketim’ dansözlüğü Kocaeli Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelindi: Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor Hayırdır! Yine fırça mı yedin yoksa? Ekrem’den son talimatları alan Özgür'ün ağzını bıçak açmadı Köpekperestler iyice zıvanadan çıktı! Karantinaya rağmen köpek sevkiyatı Destici'den kritik İran ve göç uyarısı! "En büyük risk askeri değil, kitlesel göç dalgasıdır!" Siyonistlere ambargoda ‘yeraltı’ oyunu: İsrail medyası itiraf etti 2026 Risk Değerlendirme Raporu açıklandı! ABD’de şirket iflasları yılın ikinci yarısında % 15 arttı!
Gündem #NiceYıllaraReis Cumhurbaşkanı Erdoğan 72 yaşında
Gündem

#NiceYıllaraReis Cumhurbaşkanı Erdoğan 72 yaşında

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

AK Parti, 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan klipte, "Koca bir ömür verdin, asla hakkın ödenmez. Nice yıllara Reis " ifadelerine yer verildi.

Türkiye siyasi tarihinin çeyrek asrına damga vuran AK Parti, 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Partinin sosyal medya hesabından  #NiceYıllaraReis etiketiyle bir klip paylaşıldı.

Klipte, "Koca bir ömür verdin, asla hakkın ödenmez. Nice yıllara Reis " ifadelerine yer verildi.

İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı
İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Gündem

İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Gündem

F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Gündem

Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Erdoğan laikçi yobazların bildirisine sert tepki: Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar
Erdoğan laikçi yobazların bildirisine sert tepki: Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar

Gündem

Erdoğan laikçi yobazların bildirisine sert tepki: Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23