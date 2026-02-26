Bolu’da korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren genç kadın kendini odaya kilitledi: Polis saatlerce dil döktü!
Bolu’nun Alpağutbey Mahallesi’nde, tedavi olmayı reddeden 25 yaşındaki şizofreni hastası bir kadın, evinde geçirdiği sinir krizi sonrası ailesine ve ekiplere zor anlar yaşattı. Kendisini odasına kilitleyerek dış dünyayla bağını koparan genç kadının ailesi, çaresiz kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bolu’da’da sinir krizi geçirip kendini odasına kilitleyen 25 yaşındaki şizofreni hastası kadın, polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek hastanede tedavi olmayı kabul etti.
Olay, Alpağutbey Mahallesi Seyrani Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir hastaneye yatırılarak tedavi görmeyi reddettiği öğrenilen şizofreni hastası 25 yaşındaki kadın, evinde sinir krizi geçirdi. Ailesinin sakinleştirme çabaları sonuç vermeyince, genç kadın kendisini odasına kilitledi. Durumdan endişelenen ailesinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir kilit kırma işlemine karşı itfaiye ekipleri hazır bekletilirken, polis ekipleri kapı arkasından kadınla iletişim kurdu. İtfaiyenin müdahalesine gerek kalmadan, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonuç verdi. Kapıyı açan genç kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.