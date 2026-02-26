  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İspanya’da darbeci yarbayın ibretlik sonu! Meclis basan Tejero, ihanet belgelerinin açıldığı gün can verdi! IMF'den Suriye açıklaması İşgalin suç ortağı Hindistan! Modi katil Netanyahu ile el ele verdi, siyonizme bağlılık yemini etti! #NiceYıllaraReis Dünya lideri 72 yaşında İzlanda'da AB sesleri yeniden yükseliyor! Başbakan Frostadottir tarihi referandum için düğmeye bastı! Suriye ile ABD arasında sıcak temas İçişleri Bakanı Çiftçi'den "Terörsüz Türkiye" sözü! Gönül köprüsü kurduğu Çorum'da vizyon belgesini açıkladı! Barzani'den Ankara'ya rapor selamı! TBMM'nin barış adımı sonrası IKBY'den peş peşe mesajlar geldi! Erdoğan laikçi yobazların bildirisine sert tepki: Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar Pekin'de zoraki tebessüm ve derin pazarlık! Merz ve Xi Jinping arasında ticaret dengesi ve Ukrayna çıkmazı!
Yerel Bolu’da korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren genç kadın kendini odaya kilitledi: Polis saatlerce dil döktü!
Yerel

Bolu’da korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren genç kadın kendini odaya kilitledi: Polis saatlerce dil döktü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bolu’da korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren genç kadın kendini odaya kilitledi: Polis saatlerce dil döktü!

Bolu’nun Alpağutbey Mahallesi’nde, tedavi olmayı reddeden 25 yaşındaki şizofreni hastası bir kadın, evinde geçirdiği sinir krizi sonrası ailesine ve ekiplere zor anlar yaşattı. Kendisini odasına kilitleyerek dış dünyayla bağını koparan genç kadının ailesi, çaresiz kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bolu’da’da sinir krizi geçirip kendini odasına kilitleyen 25 yaşındaki şizofreni hastası kadın, polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek hastanede tedavi olmayı kabul etti.

Olay, Alpağutbey Mahallesi Seyrani Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir hastaneye yatırılarak tedavi görmeyi reddettiği öğrenilen şizofreni hastası 25 yaşındaki kadın, evinde sinir krizi geçirdi. Ailesinin sakinleştirme çabaları sonuç vermeyince, genç kadın kendisini odasına kilitledi. Durumdan endişelenen ailesinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muhtemel bir kilit kırma işlemine karşı itfaiye ekipleri hazır bekletilirken, polis ekipleri kapı arkasından kadınla iletişim kurdu. İtfaiyenin müdahalesine gerek kalmadan, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonuç verdi. Kapıyı açan genç kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Rusya'da tren istasyonu yakınında patlama: 1 polis öldü
Rusya'da tren istasyonu yakınında patlama: 1 polis öldü

Dünya

Rusya'da tren istasyonu yakınında patlama: 1 polis öldü

Gece yarısı mahalle ayağa kalktı Camdan girince polise yakalandı
Gece yarısı mahalle ayağa kalktı Camdan girince polise yakalandı

Yerel

Gece yarısı mahalle ayağa kalktı Camdan girince polise yakalandı

İstanbul’daki polisevinde yangın!
İstanbul’daki polisevinde yangın!

Gündem

İstanbul’daki polisevinde yangın!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23