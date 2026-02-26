  • İSTANBUL
Teknoloji
Teknoloji

Nvidia'dan rekor gelir! Yapay zeka tam gaz

Yeniakit Publisher
AA
Nvidia'dan rekor gelir! Yapay zeka tam gaz

ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın geliri, son üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artarak 68,1 milyar dolara ulaştı. Şirket hem gelir hem de kâr tarafında piyasa beklentilerini aştı.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Nvidia, bilançosunda 2026 mali yılının dördüncü çeyreği olarak kabul ettiği, 25 Ocak'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde 39,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 65,56 milyar dolar olması yönündeydi.

Nvidia'nın geliri 2026 mali yılı genelinde ise yüzde 65 artışla yaklaşık 216 milyar dolara ulaştı.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 78 milyar dolar olarak açıklarken, tahminlerinde Çin'den elde edilecek veri merkezi gelirlerine dair varsayımda bulunmadığını belirtti.

Şirketin karı yüzde 94 arttı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde 89 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 1,76 sente çıktı.

Şirketin karı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, işlem talebinin katlanarak arttığını belirterek, "Müşterilerimiz, yapay zeka endüstri devrimini ve gelecekteki büyümelerini destekleyen fabrikalar olan yapay zeka hesaplamalarına yatırım yapmak için yarışıyor." ifadelerini kullandı.

