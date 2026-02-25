  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Juventus - Galatasaray maçı -Canlı anlatım-
Spor

Juventus - Galatasaray maçı -Canlı anlatım-

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Juventus - Galatasaray maçı -Canlı anlatım-

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İtalyan takımı Juventus ile karşılaşıyor.

Juventus: 1 - Galatasaray: 0

37' GOL! Juventus, Manuel Locatelli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

36' Thuram ceza sahasında Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Juventus penaltı kazandı.

33' Sarı Kart - Roland Sallai

31' Sarı Kart - Kenan Yıldız

30' Kenan ceza sahasının solundan kaleyi düşündü. Kenan'ın şık vuruşunda Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

25' Sarı Kart - Lloyd Kelly

22' Locatelli ceza sahasının dışında uzak notadan kaleyi düşündü. Locatelli'nin sert şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

19' McKennie sol kanattan içeri ortalamak istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

15' Koopmeiners kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Thuram'ın kafasından seken top Uğurcan'da kaldı.

14' Sarı Kart - Victor Osimhen

14' McKennie sol çaprazda Osimhen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Juventus kritik noktadan serbest vuruş kullanacak.

11' Sağ kanattan Jakobs'un kullandığu uzun taç atışında ceza sahasında Abdülkerim kafayla indirdi. Ceza sahasında Osimhen'in gelişine vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

10' Conceiçao sağ kanattan içeri ortaladı. Kale önünde Koopmeiners'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

4' Kenan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Gatti'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

2' Barış Alper sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci topu çizgide yakaladı.

1' İlk düdük geldi ve zorlu karşılaşma başladı.

İLK 11'LER

JUVENTUS: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

STAT: Allianz

HAKEM: Joao Pinheiro
SAAT: 23:00
YAYIN: TRT 1

1
