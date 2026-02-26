Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!

Daha uzun menzil isteyen kullanıcılar için 69 kWsa batarya seçeneği de korunuyor. Bu kombinasyonda menzil 476 kilometreye kadar çıkıyor. Böylece EX30 ürün gamı, şehir içi kullanım odaklı sürücülerden uzun yol yapanlara kadar daha geniş bir kitleye hitap ediyor.