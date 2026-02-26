Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!
Volvo EX30, yeni model yılında 110 kW’lık daha uygun fiyatlı motor seçeneği, 339 km’ye varan menzil ve V2L teknolojisiyle güncellendi. Başlangıç fiyatı yaklaşık 33 bin euro seviyesine geriledi.
Elektrikli kompakt SUV segmentinde iddiasını artırmak isteyen Volvo Cars, Volvo EX30 modelini yeni model yılı için kapsamlı şekilde güncelledi. Yeniliklerin başında ise daha erişilebilir fiyatlı yeni giriş seviyesi versiyon geliyor.
Yeni baz versiyon 110 kW (150 PS) güç üreten elektrik motoruyla geliyor. 51 kWsa batarya kapasitesine sahip bu versiyon, WLTP normuna göre 339 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Daha uzun menzil isteyen kullanıcılar için 69 kWsa batarya seçeneği de korunuyor. Bu kombinasyonda menzil 476 kilometreye kadar çıkıyor. Böylece EX30 ürün gamı, şehir içi kullanım odaklı sürücülerden uzun yol yapanlara kadar daha geniş bir kitleye hitap ediyor.
Yeni motor seçeneği sayesinde EX30’un Avrupa’daki başlangıç fiyatı yaklaşık 38 bin euro seviyesinden 33 bin euro bandına çekilmiş durumda. Bu hamle, markanın kompakt elektrikli SUV segmentinde rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor.
Model yılındaki en dikkat çekici yeniliklerden biri Vehicle-to-Load (V2L) özelliği. Bu sistem sayesinde aracın bataryasında depolanan enerji harici cihazlara aktarılabiliyor. Kamp ekipmanları, elektrikli bisikletler ya da çeşitli elektronik cihazlar doğrudan araçtan beslenebiliyor.
Ayrıca yaz aylarında yayınlanacak kablosuz (OTA) güncellemelerle multimedya arayüzü daha sezgisel hale getirilecek. Yeni kullanıcı arayüzünde sürücünün en sık kullandığı fonksiyonlara daha hızlı erişim sağlanırken, özelleştirilebilir kısayollar öne çıkıyor. Bu güncellemelerin bir kısmı mevcut EX30 sahiplerine de ücretsiz sunulacak.
Genişletilen Black Edition paketi ve yeni iç mekân kombinasyonlarıyla EX30’un premium algısı güçlendiriliyor. Minimalist tasarım dili korunurken, dijital ekran ve merkezi multimedya sistemi Volvo’nun sade ama teknolojik yaklaşımını yansıtıyor. Volvo EX30’un yeni giriş seviyesi versiyonu, uygun fiyat, makul menzil ve gelişmiş yazılım özellikleriyle elektrikli SUV pazarında daha geniş bir kullanıcı kitlesini hedefliyor. Marka, özellikle Avrupa’da artan fiyat hassasiyetine bu modelle yanıt vermeyi amaçlıyor. Haber Kaynağı: Volvo Cars
