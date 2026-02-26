  • İSTANBUL
Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!
Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!

Volvo EX30, yeni model yılında 110 kW’lık daha uygun fiyatlı motor seçeneği, 339 km’ye varan menzil ve V2L teknolojisiyle güncellendi. Başlangıç fiyatı yaklaşık 33 bin euro seviyesine geriledi.

Foto - Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!

Volvo EX30 yeni model yılında daha uygun fiyatlı 110 kW motor seçeneği, 339 km’ye varan menzil, V2L özelliği ve premium iç mekân güncellemeleriyle iddiasını güçlendiriyor.

Foto - Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!

Elektrikli kompakt SUV segmentinde iddiasını artırmak isteyen Volvo Cars, Volvo EX30 modelini yeni model yılı için kapsamlı şekilde güncelledi. Yeniliklerin başında ise daha erişilebilir fiyatlı yeni giriş seviyesi versiyon geliyor.

Foto - Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!

Yeni baz versiyon 110 kW (150 PS) güç üreten elektrik motoruyla geliyor. 51 kWsa batarya kapasitesine sahip bu versiyon, WLTP normuna göre 339 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Foto - Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!

Daha uzun menzil isteyen kullanıcılar için 69 kWsa batarya seçeneği de korunuyor. Bu kombinasyonda menzil 476 kilometreye kadar çıkıyor. Böylece EX30 ürün gamı, şehir içi kullanım odaklı sürücülerden uzun yol yapanlara kadar daha geniş bir kitleye hitap ediyor.

Foto - Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!

Yeni motor seçeneği sayesinde EX30’un Avrupa’daki başlangıç fiyatı yaklaşık 38 bin euro seviyesinden 33 bin euro bandına çekilmiş durumda. Bu hamle, markanın kompakt elektrikli SUV segmentinde rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Foto - Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!

Model yılındaki en dikkat çekici yeniliklerden biri Vehicle-to-Load (V2L) özelliği. Bu sistem sayesinde aracın bataryasında depolanan enerji harici cihazlara aktarılabiliyor. Kamp ekipmanları, elektrikli bisikletler ya da çeşitli elektronik cihazlar doğrudan araçtan beslenebiliyor.

Foto - Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!

Ayrıca yaz aylarında yayınlanacak kablosuz (OTA) güncellemelerle multimedya arayüzü daha sezgisel hale getirilecek. Yeni kullanıcı arayüzünde sürücünün en sık kullandığı fonksiyonlara daha hızlı erişim sağlanırken, özelleştirilebilir kısayollar öne çıkıyor. Bu güncellemelerin bir kısmı mevcut EX30 sahiplerine de ücretsiz sunulacak.

Foto - Ucuz Volvo EX30 tanıtıldı!

Genişletilen Black Edition paketi ve yeni iç mekân kombinasyonlarıyla EX30’un premium algısı güçlendiriliyor. Minimalist tasarım dili korunurken, dijital ekran ve merkezi multimedya sistemi Volvo’nun sade ama teknolojik yaklaşımını yansıtıyor. Volvo EX30’un yeni giriş seviyesi versiyonu, uygun fiyat, makul menzil ve gelişmiş yazılım özellikleriyle elektrikli SUV pazarında daha geniş bir kullanıcı kitlesini hedefliyor. Marka, özellikle Avrupa’da artan fiyat hassasiyetine bu modelle yanıt vermeyi amaçlıyor. Haber Kaynağı: Volvo Cars

