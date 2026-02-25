  • İSTANBUL
Suriye ile ABD arasında sıcak temas

Suriye ile ABD arasında sıcak temas

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile yeni işbirliği sürecini görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile iki ülke arasında yeni bir iş birliği sürecini görüştü.

 

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile başkent Şam’da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında yeni bir iş birliği sürecinin temelini oluşturabilecek stratejik başlıklar ele alındı.

Taraflar, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve devletin ülke genelindeki egemenliğine bağlılıklarını vurguladı. Görüşmede ayrıca, YPG unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda atılan adımların sürdürülmesi konusu değerlendirildi.

Görüşmede, kimyasal silahların imhası dosyasında şeffaflığın sağlanması amacıyla, Suriye liderliğinde ve ulusal denetim altında bir uluslararası komitenin çalışmalarının başlatılması da gündeme geldi.

 

Barrack’ın, özellikle petrol ve enerji sektörleri başta olmak üzere Amerikan şirketlerinin Suriye’nin ekonomik toparlanma sürecine katılımına ilgi gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmede son olarak, Şam ile Washington’daki diplomatik temsilciliklerin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik lojistik ve siyasi düzenlemeler ele alınırken, iki ülke arasındaki resmi kanalların güçlendirilmesi ve karşılıklı çıkarların korunması hedefi vurgulandı.

