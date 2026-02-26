Define Kazısı Ölümle Bitti! Cesedi Uçurumdan Atmışlar

  • İSTANBUL
Aydın’ın Söke ilçesinde bir uçurumda erkek cesedi bulunmasıyla başlayan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Nallıca mevkisinde 22 Şubat’ta yapılan ihbar üzerine ekipler, uçurumda hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi’nin (46) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şüpheli bulunması üzerine Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, Çiftçi’nin eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T., E.P., H.C. ve O.Ö. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin define aradığı, bu sırada patlatılan dinamit nedeniyle Çiftçi’nin hayatını kaybettiği ve olayın intihar gibi gösterilmek istendiği öne sürüldü. İddiaya göre, Çiftçi’nin cesedi uçurumdan atıldı.

Maktulün eşi ifadesinde, olay günü patlama sesi duyduğunu, daha sonra eşinin öldüğünün kendisine söylendiğini belirtti. A.T.’nin olaya intihar süsü vermek istediğini, eşinin telefonundaki mesaj ve aramaların sildirildiğini, kendisine İzmir’e gidip kayıp başvurusu yaparken “kavga ettik, yanımdan ayrıldı” şeklinde beyanda bulunmasının söylendiğini anlattı. Ayrıca eşinin cesedinin uçurumdan atıldığını kendisine A.T.’nin söylediğini ve tehdit edildiğini iddia etti.

Şüpheli eş, olayın şokuyla söylenenleri kabul ettiğini, pişman olduğunu ve eşinin bu şekilde bırakılmasına neden olan kişilerden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Tutuklanan 4 şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma sürüyor.

 

