SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Fatihini kutladı
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Fatihini kutladı

AA
AA Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Fatihini kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Juventus deplasmanında dramatik bir mücadele sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan Galatasaray’ı telefonla arayarak kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray’ın deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus’a 3-2 yenilmesine rağmen son 16’ya kalmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kutlayan ilk isim oldu.

Son 16’ya kalma başarısının ardından sarı-kırmızılı takımı telefonla arayarak teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tebriklerini iletti.

Karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek oyuncuları ve teknik ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmalarından dolayı kutladı.

