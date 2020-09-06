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Dünya Uçaksavar roketi Rus askerin omzunda patladı
Dünya

Uçaksavar roketi Rus askerin omzunda patladı

Rusya'daki Uluslararası Ordu Yarışları'nda bir askerin omzunda uçaksavar roketi patladı. Dehşete düşüren anlar kameraya yansırken askerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:10:00 -

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'nde Uluslararası Ordu Yarışları (Army-2020) düzenlendi.

2015 yılından bu yana düzenlenen yarışlara birçok ülkeden katılan askerler katıldı.

Korku dola anlar: Roket omzunda patladı

Farklı alanlarda yarışan askerler, başarılı olmak için büyük çaba harcadı. Sıranın Rus ordusuna mensup askerlere geldiğinde ise korkutan bir olay yaşandı. 

Rus asker, 'Igla' isimli roketi omzuna alarak atış emri bekledi. Bir süre sonra emri alan asker roketin tetiğine bastı. Kamerayla kaydedilen o anlarda roket, askerin omzunda patladı.

Büyük korkuya neden olan olayda askerin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılamayan kazanın görüntüleri ise sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

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