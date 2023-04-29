'Uçakları satacağım' demişti! Meral Akşener'in mütevazılık tiyatrosu patladı!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde koalisyon bileşenleriyle birlikte Adıyaman'da düzenlenen iftar programına özel uçakla gitmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 'minibüs ile yolculuk' görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı. Özgür Özel yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

"Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!"

AKAN VARANK MÜTEVAZILIK BALONU PATLATTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'lilerin 'minibüsle yolculuk' ve 'mütevazılık' algısını çürüterek, şu ifadeleri kullanmıştı;

''Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam (12 Nisan) saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" demiş ve eklemişti:."Azıcık onurun, azıcık haysiyetin varsa, Cumhurbaşkanlığı envanterinde olduğunu iddia ettiğin 16 tane uçağın isimlerini saysana Kılıçdaroğlu? Aldatmayı, yalan söylemeyi, iftirayı, kurusıkı sallamayı siyaset sanan, Türkiye'ye kaos düzeni vadeden 7'li koalisyona cevabı; 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle aziz milletimiz verecek!"

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"MİNİBÜSLÜ TAKİYE KOALİSYONUNUN ADAYI"

Bakan Varank, geçtiğimiz günlerde ise Kılıçdaroğlu'nun kiraladığı bir başka uçağın fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşarak "THY'nin 11.50 uçağıyla TEKNOFEST'e gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'na geldim. Apronda yine bir özel uçak var... Tahmin edin; kim kiralamış? Evet, bildiniz! Minibüslü takiye koalisyonunun adayı; Kılıçdaroğlu."ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER ŞANLIURFA'YA ÖZEL UÇAKLA GELDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener özel uçak kullandı. Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanlığına ait özel uçaklara satacağını vaat eden Meral Akşener'in Şanlıurfa'daki seçim çalışmalarına özel uçakla gelmesi dikkatlerden kaçmadı.