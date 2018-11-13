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Uçaklara karşılık roket! Şehit sayısı yükseliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği gece boyunca devam eden saldırılarda şehit sayısı 7'ye arttı.

13 Kasım 2018 Salı 18:54
Uçaklara karşılık roket! Şehit sayısı yükseliyor

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün akşamdan  bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinli sayısı 7'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı  yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin doğusuna düzenlediği  saldırıda 20 yaşındaki Mus'ab Havs'ın şehit olduğunu, 2 Filistinlinin ise  yaralandığını belirtti.

Bununla birlikte İsrail ordusunun dün geceden bu yana Gazze'ye  düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinli sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı yazılı açıklamada,  İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sınırı  geçmek isteyen bazı şüphelilerin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını aktardı.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu  Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail  askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef  alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için  düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken  Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

Daha önce yapılan açıklamada İsrail ordusunun dün geceden bu yana  Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin şehit olduğu, 20 Filistinlinin  yaralandığı belirtilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise yazılı  açıklamasında, 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 50'den fazla kişinin  yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Hamas İsrail saldırılarının durması için görüşmeler yapıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, Hamas'ın İslam ve Batı ülkelerinin yanı sıra uluslararası kurumlarla  da görüşmeler yaptığını belirtti.

Rişk, söz konusu görüşmelerin İsrail'in Gazze'yi hedef alan  saldırılarının durması, sivillerin hedef alınmasının önüne geçilmesi ve  uluslararası kamuoyunun bu saldırıları kınaması temelinde yürütüldüğünü aktardı.

Türkiye'den tepki:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in  saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve  harekete geçmelidir." dedi.

İsrail'in son iki günde işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar  sonucunda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını  anımsatan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar İsrail'in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir  kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal  durdurmalıdır. İsrail’in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum,  sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir. Filistin topraklarını açık hava  hapishanesi haline getirmek isteyen ve Kudüs’ün statüsünü değiştirerek  provokasyon yapan İsrail’in işgalci ve yayılmacı politikalarına bütün dünya 'dur'  demelidir."

Dışişleri'nden çağrı

Dışişleri Bakanlığınca, Gazze'de 11 Kasım'dan bu yana  tırmanan gerilim sonucunda ortaya çıkan yeni şiddet dalgasından derin endişe  duyulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik  saldırılarına ilişkin, "Gazze’de 11 Kasım'dan bu yana tırmanan gerilim sonucunda  ortaya çıkan yeni şiddet dalgasından derin endişe duyuyoruz. Uluslararası toplumu  İsrail'in masum sivillerin hayatlarını hiçe sayan saldırılarının sona erdirilmesi  için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 18:54
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