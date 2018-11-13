Uçaklara karşılık roket! Şehit sayısı yükseliyor

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinli sayısı 7'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 20 yaşındaki Mus'ab Havs'ın şehit olduğunu, 2 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

Bununla birlikte İsrail ordusunun dün geceden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinli sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sınırı geçmek isteyen bazı şüphelilerin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını aktardı.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

Daha önce yapılan açıklamada İsrail ordusunun dün geceden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin şehit olduğu, 20 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise yazılı açıklamasında, 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 50'den fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Hamas İsrail saldırılarının durması için görüşmeler yapıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın İslam ve Batı ülkelerinin yanı sıra uluslararası kurumlarla da görüşmeler yaptığını belirtti.

Rişk, söz konusu görüşmelerin İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarının durması, sivillerin hedef alınmasının önüne geçilmesi ve uluslararası kamuoyunun bu saldırıları kınaması temelinde yürütüldüğünü aktardı.

Türkiye'den tepki:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir." dedi.

İsrail'in son iki günde işgal altındaki Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucunda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını anımsatan Kalın, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar İsrail'in hukuk tanımaz, zorba ve işgalci tutumunu bir kez daha göstermiştir. İsrail, Gazze halkına yönelik bu saldırıları derhal durdurmalıdır. İsrail’in saldırıları karşısında sessiz kalan uluslararası toplum, sorumluluk üstlenmeli ve harekete geçmelidir. Filistin topraklarını açık hava hapishanesi haline getirmek isteyen ve Kudüs’ün statüsünü değiştirerek provokasyon yapan İsrail’in işgalci ve yayılmacı politikalarına bütün dünya 'dur' demelidir."

Dışişleri'nden çağrı

Dışişleri Bakanlığınca, Gazze'de 11 Kasım'dan bu yana tırmanan gerilim sonucunda ortaya çıkan yeni şiddet dalgasından derin endişe duyulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Gazze’de 11 Kasım'dan bu yana tırmanan gerilim sonucunda ortaya çıkan yeni şiddet dalgasından derin endişe duyuyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in masum sivillerin hayatlarını hiçe sayan saldırılarının sona erdirilmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.