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Seyahat Uçaklara hava sahası yasağı nedir? Hava sahası yasağı ne anlama gelir?
Seyahat

Uçaklara hava sahası yasağı nedir? Hava sahası yasağı ne anlama gelir?

Rusya-Ukrayna son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 4'üncü gününe girilirken Rusya Savunma Bakanlığı, tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verdi. Rusya’ya çok sayıda ülkeden hava sahası yasağı da geldi.Bulgaristan ve Moldova'nın ardından Almanya, İtalya, Belçika, Danimarka, Avusturya ve Finlandiya da Rusya'ya hava sahasını kapattı. Peki Uçaklara hava sahası yasağı nedir? Hava sahası yasağı ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2022-02-27 17:08:00 - 2022-02-27 17:08:47
Uçaklara hava sahası yasağı nedir? Hava sahası yasağı ne anlama gelir?

Yasaklanmış hava sahası , genellikle güvenlik kaygıları nedeniyle, uçakların uçuşuna izin verilmeyen bir hava sahası alanını (hacmi) ifade eder

Uçaklara hava sahası yasağı nedir?

Uçuşa yasak bölge, üzerinde herhangi bir hava taşıtının uçmasının yasak olduğu bölgeye veya alana verilen isimdir. Bu tür bölgeler genellikle askeri bir amaçla oluşturulur. NFZ'nin şartlarına bağlı olarak uçuşa yasak bölgede uçan uçaklar düşürülebilir. Uçuşa yasak bölgeler, uçaksavar sistemleri ile 2012 Londra Olimpiyat Oyunları gibi hassas bölgeleri terörist hava saldırısına karşı korumak için sivil bir bağlamda oluşturulabilir. Geçmişte Irak'ta (1991-2003), Bosna-Hersek'te (1993-1995) ve Libya'da (2011) uçuşa yasak bölgeler ilan edildi.

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