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Uçaklar uçamaz diyorlardı... Türkiye'den tokat gibi mesaj!

Pentagon'un dün Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını duyurması sonrası terör örgütü PKK/YPG yandaşları Türk savaş uçaklarının Suriye üzerinde uçamayacağı iddia etmişti. Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile birlikte terör hedeflerini vurarak terör yandaşlarına tokat gibi bir cevap verdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:28
Uçaklar uçamaz diyorlardı... Türkiye'den tokat gibi mesaj!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün Türkiye'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından Suriye'de Hava Görev Emri'nden çıkarıldığını duyurmuştu.

Terör yandaşları ise bu gelişme sonrası savaş uçaklarımızın Suriye üzerinde uçamayacağı iddiasını yayıyordu. Ancak Barış Pınarı Harekatı başlayınca jetlerimiz 30 km derinde terör örgütü YPG/PKK hedeflerini uçaklarla vurdu.

24TV ekranlarında Barış Pınarı Harekatını yorumlayan Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt şunları söyledi:

Başlamak başarmanın işaretidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenli bölge konusunda başından beri bir işareti göstermiştir.

'Biz oraya üs kurmaya gitmiyoruz sizler gibi, biz oraya insani görev için gidiyoruz.' Bu insani görev terör örgütünü yok etmektir. Misafirlerimizi kendi topraklarına geri çevirmektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın komutuyla harekat başlamıştır. PKK, terör örgütünün bulunduğu mevziler, komuta merkezleri tek tek koordinatları ile beraber tek tek tespit edildi.

Psikolojik harekat yapanlara hüsran

Uçaklarımız uçamayacak gibi sözler söyleyen, psikolojik harekat yapan sözde yandaşlar bunu gördüler.

Resulayn'ın hemen doğusunda bulunan terör örgütünün oradaki beyin takımı, mevzileri, kritik noktaları topçularla, daha derinlerdeki hedeflere hava kuvvetleriyle atışlar gerçekleştirildi.

Hedefler değerlendiriliyor, ne ölçüde vuruldu. Hedefler imha edildi mi, gözetleme vasıtalarımızla inceleniyor.

Hava kuvvetlerimiz başarıyla yaptı

Hedeflerin imha edildiği ya da ortadan kaldırıldığı görüldüğünde listelerdeki başka hedefler vuruluyor. Topçu atışları ve hava kuvvetlerimiz bunu başarıyla yapmıştır.Bölgede bulunan hedefler yumuşatıldıktan sonra kara harekatına girilecektir.

Bizim için gece-gündüz farkı yok

Gece ile gündüz arasında bizim yapacağımız harekat arasında fark yoktur.

Bütün silah sistemlerimiz, gece görüş imkanlarımız en son teknolojiye sahiptir. Gece de gündüz de hiçbir sıkıntımız olmadan bu harekatı yaparız.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:28
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. YPG
  4. PKK

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