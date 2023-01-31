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Dünya ‘Uçak vermeyeceğiz’ Joe Biden satışa geti̇rdi̇!
Dünya

‘Uçak vermeyeceğiz’ Joe Biden satışa geti̇rdi̇!

Ukrayna’yı Rusya’ya karşı köpürten ABD ukraynaya f16 satışı yapmayacaklarını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 12:01:00 -
‘Uçak vermeyeceğiz’ Joe Biden satışa geti̇rdi̇!

Ukrayna’yı Rusya’ya karşı köpürten ABD ukraynaya f16 satışı yapmayacaklarını ilan etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Maryland ziyaretinin ardından döndüğü Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır" şeklinde yanıt verdi. Biden “Savaşın yıl dönümü için Avrupa'ya gidecek misiniz?” sorusunu ise, “Emin değilim” şeklinde yanıtladı. Şubat ayıda Polonya'ya ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorulan Biden, “Polonya'ya gideceğim. Ne zaman bilmiyorum” ifadesini kullandı.

Biden ayrıca Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmede ise bütçe limiti konusunu masaya yatıracaklarını aktardı.

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