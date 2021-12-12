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Dünya Uçak üreticilerinin iştahını kabartacak haber! Çin’den havayolu hamlesi
Dünya

Uçak üreticilerinin iştahını kabartacak haber! Çin’den havayolu hamlesi

Yaklaşık 1 buçuk milyarlık nüfusundan ekonomi istatistiklerine kadar hemen her alanda astronomik rakamlarla şaşırtan Çin’den gelen bir haber dudak uçuklattı. Çin Havacılık Endüstrisi Araştırma Merkezi tarafından açıklanan rapora göre, 20 yıl içinde 7 bin 646 yeni sivil yolcu uçağı, mevcut filoya katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 14:29:00 -
Uçak üreticilerinin iştahını kabartacak haber! Çin’den havayolu hamlesi

 Yeni Akit  Ankara 

Çin Havacılık Endüstrisi Araştırma Merkezi tarafından açıklanan son rapora göre, ülkedeki sivil havacılık sektörü istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Rapora göre, 20 yıl içinde 7 bin 646 yeni sivil yolcu uçağı, mevcut filoya katılacak. Çin’in toplam uçak adedi de 2025 yılına değin muhtemelen 5 bin 343 sayısına ulaşmış olacak.

Sivil helikopter sayısı da 2040 yılına kadar 10 bini aşacak!

Kovid-19 salgınının dünya havacılık piyasasını olumsuz yönde ağır biçimde etkilediği bir ortamda Çin, büyük ölçüde de benimsemiş bulunduğu etkili salgın önleme ve kontrol önlemleri sayesinde, toparlanma sinyalleri veriyor. Çin’in sivil havayolları, önümüzdeki iki on yıllık dönemde 7 bin 646 yeni yolcu uçağı ile 650 kargo uçağı edinecek. Ayrıca sektöre ilişkin raporlar, sivil helikopter sayısının 2040 yılına değin 10 bini aşacağını bildiriyor.

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