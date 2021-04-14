Artan korona vakaları nedeniyle kısmı kapanma söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yeni alınan kararlar açıklandı. Alınan karalar doğrultusunda seyahat yasakları da yeniden hayata geçti.

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Uçak seyahati yasak mı?

Pegasus Hava Yolları, İçişleri Bakanlığının kısmi kapanma genelgesine göre, yolcuların mobil uçuş kartı ve bilet görüntüsü gibi belgelerle seyahat yapabileceklerini bildirdi. Pegasus'un resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, ilgili genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler ile kısıtlamanın olmadığı saatlerde uçak ile seyahat etmenin mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, 'Misafirlerimiz, mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler' denildi.