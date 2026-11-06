  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 ilde alarm: Meteorolojiden son dakika kar uyarısı! Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu ! Türkiye'den 22 üniversite listeye girdi Bunlara iyilik yaramaz! Türkiye düşük fiyattan teklif etti: Yunanistan reddetti İzmir’in semtlerinin eski isimleri şaşkına çevirdi! Bakın geçmişte nasıl anılıyorlardı Gram altın bir günde 200 lira arttı: Kritik ‘dip sinyali’ uyarısı geldi Türk bilim insanlarının çalışması umut oldu: 3 kanser ilaç adayı 2 patentle korumaya alındı Çengel boynuzlu dağ keçileri ortaya çıktı: Erzurum’un sarp kayalıklarında sürpriz görüntü Kritik karar verildi: Yuvaya veda, Galatasaray'dan temelli ayrılmaya hazırlanıyor! Borsa İstanbul için kritik petrol uyarısı! ŞOK Marketler 9 aylık tabloyu Türkiye'ye duyurdu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı

Samsun merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 3 farklı nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1
#1
Foto - 'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

#2
Foto - 'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı

Araştırmalarda anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden katıldıkları grupta "yüksek kazançlı yatırım" vaadinde bulunulan bir vatandaşın 2 milyon 867 bin 172 lirayı şüphelilerin hesaplarına gönderdiği, söz konusu paranın iz kaybettirmek amacıyla farklı banka hesaplarından kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.

#3
Foto - 'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı

Şüphelilerin ayrıca kendilerini kamu yöneticisi olarak tanıtarak bir mağduru 720 bin lira, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp irtibat kurdukları başka bir kişiyi de 491 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

#4
Foto - 'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun! Hepsi evlerinden alındı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Samsun merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 13'ü yakalandı. Şüphelilerden 8'inin ise farklı suçlardan cezaevlerinde olduğu belirlendi. Gözaltındaki 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aylık 400 bin TL maaşla işçi arıyorlar!
Ekonomi

Aylık 400 bin TL maaşla işçi arıyorlar!

Avrupa Birliği’nin en zengin ülkesi Lüksemburg’da, aylık brüt maaşların 400 bin TL seviyesine ulaşmasına rağmen nitelikli iş gücü açığı büyü..
Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak
Dünya

Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak

Avrupa'da her fırsatta iklim ve çevre mürebbitliğine soyunan, Türkiye karşısında her defasında ayak oyunlarına başvuran Alman zihniyeti bir ..
Alman kuruluşlar Merz'i topa tuttu: COP31 boykotuna kendi ülkesinden isyan
Dünya

Alman kuruluşlar Merz'i topa tuttu: COP31 boykotuna kendi ülkesinden isyan

Antalya’da kapılarını açan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) katılmayacağını ilan eden Almanya Başbakanı Friedrich..
Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!
Ekonomi

Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yürütülen teknik çalışmanın bütçe görüşmelerinin hemen ardı..
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Gündem

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu

Geçmiş dönemde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tıbbi raporlar t..
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Gündem

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarıgül ailesine ve CHP bağlantılı karanlık finans çarkına yöne..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23