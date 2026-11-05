Ceylanpınar'da feci kaza! TİGEM işçisi yola savrularak can verdi!
Ceylanpınar-Akçakale karayolundaki korkunç kazada römork devrildi, sürücü yola savruldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ceylanpınar-Akçakale karayolundaki korkunç kazada römork devrildi, sürücü yola savruldu.
Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Akçakale ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun TİGEM’e bağlı Karataş mevkiinde meydana geldi. Abdülhalim Ç.’nin kullandığı 47 AEA 577 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde çalışan Hamdo Yedek'in (44) kullandığı römork takılı olan traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle traktör römorku devrilirken sürücüsü ise yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Hamdo Yedek’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen ekipler talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi, soruşturma başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23