Uçak kaçırma girişiminde flaş gelişme! Öldürüldü Bangladeş'ten Dubai'ye giden yolcu uçağını kaçırmaya teşebbüs eden bir kişi, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Bangladeş'in başkenti Dakka'dan Dubai'ye giden yolcu uçağını kaçırma teşebbüsünde bulunan bir kişi, askerlerle girdiği çatışmada öldürüldü. Başkent Dakka'dan Dubai'ye sefer yapan Biman Bangladeş Havayollarına ait yolcu uçağı, bir kişinin uçağı kaçırmaya çalışması üzerine kalkıştan 40 dakika sonra Chittagong kentine acil iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat kurtarıldı Acil inişin ardından uçaktaki 143 yolcu ve 7 kişilik mürettebat uçaktan güvenli şekilde tahliye edildi. Bangladeş ordu güçleri, kendilerine ateş açan şüpheliye karşılık verdi. Askeri yetkililer, ismi açıklanmayan şüphelinin yaralı haldeyken Başbakan Şeyh Hasina ile konuşma talebinde bulunduğunu söyledi. Çatışmada ağır yaralanan şüpheli hayatını kaybetti.

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