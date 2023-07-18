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Dünya Uçak hangara çarptı! 5 kişi öldü
Dünya

Uçak hangara çarptı! 5 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-07-18 10:11:00 - 2023-07-18 10:17:45
Uçak hangara çarptı! 5 kişi öldü

Polonya’nın başkenti Varşova yakınlarındaki bir havaalanında küçük bir uçağın hangara çarpması sonucu beş kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, en az yedi kişinin de kazada yaralandığını belirtti.

İtfaiye Sözcüsü hava koşullarının kazanın “muhtemel nedeni” olduğunu söyledi.

Varşova’nın 47 kilometre uzağındaki Chrcynno köyüne dört helikopter ve 10 ambulans gönderildiği açıklandı.

Polonya medyası, kaza yapan uçağın modelini Cessna 209 olarak duyurdu.

Yerel itfaiye şubesi de havaalanındaki kazayı doğruladı ve Facebook sayfasında, bir uçağın hangardan çıkan kuyruğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

 
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