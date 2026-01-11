  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meksika’dan Trump’ın "Kara Harekatı" tehdidine yanıt gecikmedi! Hakikatin sesi gürleşiyor: "Manşetlerin Dili" Akit Tv ekranlarında yeni bir sunumla devam ediyor! Canlı yayında birbirine girdiler! Ankara’nın derdi stüdyoyu gerdi CHP’li Gökhan Günaydın'dan teröristlere açık destek: "Halep’te yaşananlar demokrasi ve insan haklarına aykırıdır." Başkan Erdoğan'dan 'Süper Kupa' tebriği Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!" Halep’e güle oynaya gelen teröristler sert kayaya çarptı! Petrol devlerinden Trump’a soğuk duş: Venezuela’ya yatırım çıkmazı ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor Şanlıurfa'dan acı haber! Gaz patlaması sonrası ölüler var
Dünya Uçak düştü, ünlü şarkıcı dahil 6 kişi öldü
Dünya

Uçak düştü, ünlü şarkıcı dahil 6 kişi öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Uçak düştü, ünlü şarkıcı dahil 6 kişi öldü

Dünyaca ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in de aralarında bulunduğu 6 kişi uçak kazasında hayatını kaybetti.

Kolombiya’nin Boyaca bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya Sivil Havacılık Kurumu’nun açıklamasına göre, N325FA tescilli uçak, Medellin şehrine giderken Duitama’da düştü. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Kazada ölenlerin ismi, Pilot Hernando Torres ve yolcular Juan Manuel Rodrguez, Oscar Marin, Jefferson Osorio ve Weisman Mora olarak açıklandı.
Ulaştırma Bakanı Fernanda Rojas, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23