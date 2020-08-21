Uçak bileti THY Pegasus en uygun uçak bileti al

Hem korona virüs hem de zamandan tasarruf etmek isteyenlerin ilk tercihi uçakla yolculuk yapmaktır. Eskiden uçağa binmek çok büyük lüks iken şimdilerde neredeyle uçakla seyahat yapmayan yok gibi. Peki online check in nedir? Online check-in faydaları neler? Uçak bileti naıl ve nereden alınır?

Online check-in nasıl yapılır?

Online check-in son dönemlerde yolcular tarafından çok kez tercih edilen işlemlerden bir tanesidir. Online check-in sayesinde diğer yolcular arasında kendinizi ayrıcalıklı hissediyorsunuz zira Online check-in üzerinden pek çok işlemi yaparak zamandan da tasarruf yapmamıza olanak sağlıyor. Online check-in ile hava yolu şirketlerinde size değer verildiği hissine kapılıyorsunuz. Bunun nedeni ise Online check-in uygulaması ile kontlar sırasında beklemeden işlemlerinizi dakikalar içinde yapıyorsunuz Sadece bu mu Online check-in işlemi sayesinde koltuk seçimlerinin yanında yemek ve bagaj seçimlerini de online olarak yapmanızı imkan tanınmakta. Peki Online check-in nasıl yapılır? Online check-in tüm hava yolu şirketlerinin internet siteleri üzerinden online olarak bu işlemi çok kısa bir süre içinde yapabilirsiniz.

Uçak biletleri nasıl ve nereden alınır?

Seyahat etmek isteyen vatandaşların ilk yapacağı işlem uçuş yapacağı tarihte uçak seferlerinin olup olmadığını bunun yanında uçak biletlerinin nasıl alınacağını araştırma olacaktır. Uçak biletleri ister THY ister Pegasus olsun uçak biletleri hava yolu şirketlerinin internet sitesi üzerinden online alınacağı gibi hava yolu şirketi acentalar üzerinden de alınmakta. THY uçak biletleri için tıklayınız.

Pegasus uçak biletleri için tıklayınız.

Uçak yolculuklarında Hes kodu gerekli mi?

HES Kodu koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılmasının öne geçmek için alınan tedbirler arasında yer almakta. HES kodu sayesinde ister otobüs, ister uçakla yolculuk yapacakların hastalık takibi daha kolay yapılmakta. Seyahatler için alınacak HES Kodu ile seyahat süresinin de yer aldığı önemli bir uygulamadır. HES kodu uçak seyahatlerinde de alınması zorunludur. Uçak biletlerinde HES Kodu online check-in sırasında ayrıca alınmaktadır.

Her kodu nasıl alınır?

Hes kodunun alınmasının birden çok farklı yöntemi vardır. HES kodu e devlet üzerinden HES kodu almak için tıklayınız. Hes kodu e devlet üzerinde alınacağı gibi SMS üzerinden kısa mesaj yöntemiyle de alınır. Telefonunuz mesaj kısmına gelerek HES yazıp aralarında boşluk bıraktıktan sonra T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ile HES kodu kaç gün olacağını belirterek 2023’e SMS göndererek.