  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB’den açıklama! 40’a yakın hedef imha edildi
Gram altında dolar etkisi! İşte son rakamlar
Bakanlıktan yangın mağdurlarına psiko-sosyal ve ekonomik destek
Enflasyon raporu sonrası dolarda son durum!
Seyahat Uçak bileti tarihi değiştirme THY bilet iadesi ne zaman?
Seyahat

Uçak bileti tarihi değiştirme THY bilet iadesi ne zaman?

THY bilet değişikliği ne zamana kadar? Türkiye son bir kaç gündür yangılarla mücadele ediliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Kütahya ve Muğla'nın Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ciğerlerimiz yanıyor. Türk Hava Yolları (THY), yangın bölgelerine uçuşu olan yolcuların biletlerinin değişimi konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Peki THY bilet değişim var mı? THY bilet değişikliği olacak mı? THY ücretsiz bilet değişliği oldu mu? THY bilet iadesi ne zaman? gibi soruları yangın bölgesine uçuş gerçekleştirmek isteyenler tarafından merak ediliyordu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 09:09:00 - 2021-07-30 09:26:55
Uçak bileti tarihi değiştirme THY bilet iadesi ne zaman?

Türkiye’nin günlerdir ciğerleri yanıyor. Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde  20 noktada yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 27-28 Temmuz'da Türkiye genelinde 17 ilde 53 orman yangını çıktığını, 38'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, THY'den bilet açıklaması geldi.

THY ücretsiz bilet değişikliği var mı?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

THY bilet iadesi ne zaman?

THY biletleme tarihi 29 Temmuz öncesi olan yolcular, 6 Ağustos'a kadar ücretsiz değişiklik ve iade yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay