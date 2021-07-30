Uçak bileti tarihi değiştirme THY bilet iadesi ne zaman?

Türkiye’nin günlerdir ciğerleri yanıyor. Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde 20 noktada yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 27-28 Temmuz'da Türkiye genelinde 17 ilde 53 orman yangını çıktığını, 38'inin kontrol altına alındığını açıkladı. Orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, THY'den bilet açıklaması geldi.

THY ücretsiz bilet değişikliği var mı?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

THY bilet iadesi ne zaman?

THY biletleme tarihi 29 Temmuz öncesi olan yolcular, 6 Ağustos'a kadar ücretsiz değişiklik ve iade yapabilecek.