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Gündem Uçak bileti dolandırıcılarına operasyon! Acente sahtekarlığı
Gündem

Uçak bileti dolandırıcılarına operasyon! Acente sahtekarlığı

İstanbul merkezli 8 ilde bir havayolu firmasını 28 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 46 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu kişiler adına acente kurdukları, topladıkları bilet paralarını havayolu firmalarına ödemedikleri belirtildi. Operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 10:33:00 -
Uçak bileti dolandırıcılarına operasyon! Acente sahtekarlığı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay bir havayolu firmasının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, havayolu firması usulsüz bilet işlemi yapan bazı acentencelerin geçtiğimiz yıllarda işlem izinlerini iptal etti.

Yabancılar adına acente açmışlar

Kurumun işlem iznini iptal etmesine rağmen iddiaya göre bazı şüpheliler, Türkiye’de ve yurt dışında yabancı uyruklu farklı kişiler üzerine yeni acenteler açtı. Bu firmalar üzerinden satılan biletlerin parası havayolu şirketine ödenmedi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ay önce şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda 46 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için dün düğmeye basıldı. İstanbul, Düzce, Ağrı, İzmir, Denizli, Hatay, Van, Gaziantep'te düzenlenen baskınlarda 36 şüpheli yakalandı. Çok sayıda belgeye de el konuldu.

28 Milyon lira!

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık” konularından işlem yapıldı. Şüphelilerin hava yolları firmasına ödemedikleri tutarın ise 28 milyon lira olduğu öne sürüldü.

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