Uçak apar topar iniş yaptı! Havada 'sarhoş' rezaleti

Antalya - Manchester seferini yapan uçak, çıkan kavga nedeniyle Brüksel'e iniş yaptı

Amerikan Fox News kanalının haberine göre, Antalya’dan İngiltere’nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan LS896 sefer sayılı uçakta 2 yolcu arasında kavga çıktı.

Hava yolu şirketi yetkilileri, 12 Şubat'taki olayın, iki "rahatsız edici" yolcunun "dehşet verici davranışları" nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı yolcuların uçak koridorunda birbirine yumruk attığı, diğer yolcuların ise bağırarak tepki gösterdiği ve kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, alkollü bir erkek yolcu uçuşun başlarında "ırkçı" ifadeler kullandı. Aynı yolcu, uçakta sigara satın alamaması üzerine agresif tavırlar sergiledi.

Kabin ekibinin tarafları sakinleştirme çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine uçak, rotasını değiştirerek Brüksel'e yönlendirildi.

Uçağın Brüksel’e inmesinin ardından 2 yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Uçak, daha sonra Manchester’a hareket etti.

 

2 yolcuya uçuş yasağı

Jet2, söz konusu 2 kişinin uçuş yasağı listesine alındığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Aile dostu bir hava yolu olarak kural dışı yolcu davranışlarına karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Diğer yolcularımızın ve ekibimizin bu durumu yaşamak zorunda kalmasından ötürü üzgünüz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uçağın Brüksel'e yönlendirilmesi nedeniyle oluşan masrafların ilgili kişilerden tahsil edilmesi için hukuki süreç başlatılacağı kaydedildi.

