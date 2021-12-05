Uçağın lastiği patladı! Yolcular imdadına yetişti
Nepal’de bir uçağın lastiği patladı. Uçağın imdadına yolcular yetişti. O anlar böyle görüntülendi.
Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanı'nda Tara Air’e ait bir uçağın lastiği patladı.
Yolcular uçağı iterek pistin dışına çıkarmaya çalıştı.
Uçağı taşıyacak bir araç yoktu
Lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.
Tara Air yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı.
Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.