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Dünya Uçağın lastiği patladı! Yolcular imdadına yetişti
Dünya

Uçağın lastiği patladı! Yolcular imdadına yetişti

Nepal’de bir uçağın lastiği patladı. Uçağın imdadına yolcular yetişti. O anlar böyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 11:57:00 -

Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanı'nda Tara Air’e ait bir uçağın lastiği patladı.

Yolcular uçağı iterek pistin dışına çıkarmaya çalıştı.

Uçağı taşıyacak bir araç yoktu

Lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.

Tara Air yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı.

Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.

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