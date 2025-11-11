  • İSTANBUL
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya'dan acı haber ve açıklama
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00 civarında ulaşıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yerlikaya, şehitlere Allah’tan rahmet, millet ve ailelerine başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan'da düşen uçak için açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya X paylaşımında; "Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum.

Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.

Şehitlerimize Allahtan rahmet, Milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim.

Makamları âli olsun." ifadelerini kullandı.

 

