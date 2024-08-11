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Dünya Uçağa yetişemediler hayatları kurtuldu
Dünya

Uçağa yetişemediler hayatları kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-08-11 06:43:00 -
Uçağa yetişemediler hayatları kurtuldu

Brezilya'da düşmesi sonucu 61 kişinin öldüğü uçağa 10 yolcunun yetişemediği ortaya çıktı Brezilya'da düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği uçağa, yetişemedikleri için 10 kişinin binmediği ortaya çıktı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, uçuşuna saatler kala havalimanına gelen yolculardan Adriano Assis, zaman tüketmek amacıyla üst kattaki kafeteryaya gitti.

Burada kahvesini içen ve bir yandan da çalışan Assis, farkına varmadan uçuş saatinin geçtiğini anladı.

Ülkedeki TV Globo'ya konuşan Assis, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim." ifadelerini kullandı.

9 kişinin ise hava yolu şirketinin ismi ve uçuş numarasını karıştırdıkları için düşen uçağa yetişemedikleri belirtildi.
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- Uçak kazası

Cascavel kentinden Guarolhus'a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 9 Ağustos'ta 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo'nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılmıştı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, uçaktan kurtulan olmadığı kaydedilmişti.

Öte yandan, uçağın yere çakıldıktan sonra alev alması nedeniyle cesetlerde kimlik belirleme süreci güçlükle ilerliyor.

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