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Üç ülke millî parayla ticaret yapmaya hazırlanıyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif “Bu anlaşma ile ekonomik ilişkilerimizi dış müdahalelere karşı koruma altına almış olacağız” açıklamasını yaptı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:27
Üç ülke millî parayla ticaret yapmaya hazırlanıyor

6. Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlendi. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları konusundaki duruşlarından dolayı Türkiye ile Azerbaycan mevkidaşlarına teşekkür etti. Zarif, “ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sadece iki ülke ile ilgili değil. Birçok ülkenin aleyhine bir karardır. İran -Türkiye ve Azerbaycan çok farklı imkânlara sahip. Enerji, transit, bilim, teknoloji alanlarında ortak iş birlikleri imkânlarına sahibiz ve bu alanlardaki iş birliklerini geliştirmeliyiz” dedi. Toplantıda millî para birimi ile ticaret kararının alındığını aktaran Zarif ‘’Özel sektörlerimiz arasında bir forum oluşturduk. Bu çalışma bölgesel işbirliği için çok iyi bir adım olacak diye düşünüyoruz. Ayrıca bankacılık sektörleri arasındaki iş birlikleri konusunda da mutabık kaldık. Millî paralarımızla ticaret yapma noktasında anlaştık. Bu anlaşma ile ekonomik ilişkilerimizi dış müdahalelere karşı koruma altına almış olacağız” dedi. Zarif, şunları söyledi: ABD’nin ambargo kararına dostlarımız, komşularımız ve Avrupa ülkeleri karşı çıkmıştır. Türkiye Devleti’ne, Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Çavuşoğlu’na çok teşekkür ediyorum. ABD ambargolarına rağmen Türkiye bizimle ilişkisini devam ettireceğini açıkladı. Komşularımızla ilişkilerimizin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. İlişkilerimiz bu ambargolardan çok fazla etkilenmeyecek. Tabii ki bazı özel sektörler çalışma yöntemlerini değiştirme yönüne gidecekler. Bu da zaten kabul edilebilir bir davranış ancak bir yöntem bularak bunları çözeceğiz.’

ÇAVUŞOĞLU: ÇÖZECEĞİZ
Öte yandan ABD, Türkiye ilişkilerinin ambargolara rağmen devam edeceğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Komşularımızla ilişkilerimiz çok güçlüdür. Bu ambargolardan çok fazla etkilenmeyecektir. Tabii ki bazı özel sektörler, çalışma yöntemlerini tadil etmeye değiştirme yönüne gidecekler. Bu da kabul edilebilir ve takdir edilebilir bir davranıştır. Ancak bir yöntem bularak bunları çözeceğiz. Türkiye ve diğer ülkeler, başka bir ülkenin burada belirleyici rol oynamasına izin vermeyecekler” dedi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:27
  1. milli para
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