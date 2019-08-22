Üç okula sertifika verildi

Okullarda sağlıklı ve güvenli çalışma, eğitim ortamı ile öğrenme süreçlerinin tesis edilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, sürdürülebilir bir yönetim sistemi için uluslararası standartlarda belgelendirme çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı koordinesinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu, Votarintim Sivas Çimento Ortaokulu ve Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi olmak üzere üç okul OHSAS-18001İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazandı.

Bakanlık tarafından gönderilen sertifikalar okul müdürlerine İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı tarafından takdim edildi.

Sertifika alan okul müdürlerini tebrik eden Savaşçı; "Bu güne kadar tüm Türkiye’de 56 okul/kurum OHSAS-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.İlimizde üç okulumuz bu belgeyi elde etti. Hedefimiz il genelindeki tüm okullarımızı öğrencilerimiz için en güvenli hale getirmektir. Bunun için,İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. İnşallah kısa bir süre içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası olan okul sayımızı daha da artıracağız" dedi.