Üç kuruşluk makamlar uğuruna buna değer mi? Bir kere de ‘helal olsun Erdoğan’ deyin

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir dünya savaşına dönmesi batının izleyeceği politikalara bağlı. Bu noktada Türkiye'nin durduğu konum büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, "Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçmeyiz" diyerek barış kapısını araladı. Ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'ya gelerek müzakere gerçekleştirdi.

Tüm dünya Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bu adımını överken, Millet İttifakı bu müzakereye de söyleyecek birkaç komik söz buldu.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefete seslenerek Erdoğan'ın hakkının teslim edilmesini istedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

“3. Dünya Savaşının eşiğindeyiz” deniliyor..

Bir çırpıda, petrolün varili 80 dolardan 135 dolara çıkıyor..

Tüm dünyanın ekonomisi altüst oluyor.. Avrupa’da doğal gaza % 200’ler oranında zam geliyor.. Elektrik hakeza..

Bunların ekonomik yönleri..

Ama çok daha önemli bir yanı var..

İnsanlar ölüyor.

Çocuklar, kadınlar ölüyor.. Siviller ölüyor..

Sonuçta onlar da insan, askerler ölüyor..

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebi ile yaşanılan tüm bu olayların zararlarını asgariye indirmek, bir an önce savaşı durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir çözüm üretemiyor.

Güvenlik Konseyi’nde karar alınıyor.

İki dakika sonra Rusya veto ediyor.

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