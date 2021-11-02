1 Kasım Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında Üç Kuruş isimli dizi yayımlanmaya başladı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sencer karakterini oynayan Ekin Koç'un rol aldığı dizinin kadrosu, konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Uç Kuruş nerede çekiliyor?

Üç Kuruş nerede çekiliyor? Üç Kuruş oyuncuları

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Diren Polatoğulları paylaşıyor.

Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro’nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Üç Kuruş dizisi İstanbul Nişantaşı ve Balat semtlerinde çekiliyor. Dizide Çıngıraklı olarak belirtilen mahalle Balat Lonca Mahallesi’dir. Dizi Lonca Mahallesi ve etrafındaki sokaklarda çekilmektedir.

Üç Kuruş oyuncuları:

Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)

Efe (Ekin Koç)

İrfan (Diren Polatoğulları)

Bahar (Nesrin Cavadzade)

Leyla (Aslıhan Malbora)

Neriman (Nursel Köse)

Oktay (Civan Canova)

Nezih (Zafer Algöz)

Ruşen (Mustafa Kırantepe)

Şesu (Uğur Yıldıran)

Batu (Aytaç Uşun)

Mesut (Cenk Kangöz)

Hazal (Tuğçe Yolcu)

Bülent (Burak Altay)

Şahin (Umutcan Ütebay)

Halide (Damla Makar)

Nesrin (Melisa Yıldırımer)

Semiha (Süreyya Kilimci)

Konyalı (Alişan Uğur)

Sahir (Muttalip Müjdeci)

Peri (Asena Girişken)

Mirsad (Erkan Üçüncü)

Neşe (Aylin Engör)

Kamil (Volkan Kıran)

Ahmet (Özkan Özipek)

Seco (Ömer Çobanoğlu)

Hüseyin (Ömer Civan Şit)