Üç Kuruş 2. Bölümde skandal diyalog! Nimete bakın ne dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tepki gösterdiği, ahlaksız ve aksiyon sahnelerinin ön planda olduğu Çukur dizisi sonrası bir skandal dizi daha ekranlarda yer almaya devam ediyor. Çukur hayranlarının yakın markajında olan Üç Kuruş dizisi geldiği ilk bölümden itibaren polemiklerle gündeme oturdu.

Polis, mafya ve seri katil üçgenini konu alan ve özellikle Roman vatandaşlarının hayatından kesitler veren Üç Kuruş 2. Bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş’ta Roman vatandaşların kötü gösterildiği öne sürülmüştü. Yeni bölümüyle yayınlanan Üç Kuruş’ta bir sahne büyük tepki gördü. Kartal karakterinin nimete ‘s… çayını’ şeklinde çirkin ifade kullanması sosyal medyada yankı buldu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisinin Romanlara karşı ayrımcı bir yaklaşım içerisinde olduğunu öne sürerek RTÜK'e çağrıda bulunmuştu.