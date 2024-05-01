Üç köprüye de Fenerbahçe bayrağı asıldı
Voleybolda şampiyon olan Fenerbahçe'nin bayrakları İstanbul'daki 3 köprüye de asıldı.
Fenerbahçe Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonunu iki kupayla tamamladı.
Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertlilerin bayrağı 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.
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