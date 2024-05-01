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Spor Üç köprüye de Fenerbahçe bayrağı asıldı
Spor

Üç köprüye de Fenerbahçe bayrağı asıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 12:22:00 -
Üç köprüye de Fenerbahçe bayrağı asıldı

Voleybolda şampiyon olan Fenerbahçe'nin bayrakları İstanbul'daki 3 köprüye de asıldı.

Fenerbahçe Voleybol Takımı, 2023-2024 sezonunu iki kupayla tamamladı.

Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertlilerin bayrağı 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerindeki yerlerini aldı.

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