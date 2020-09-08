Üç kentin film festivalinden Kovid-19 dayanışması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ve Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ile iş birliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen festival, 14-20 Eylül’de Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, 21-26 Eylül'de ise Başka Sinema Ayvalık Film Festivali programındaki filmleri "filmonline.iksv.org"da sinemaseverlere sunacak.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla, tüm sektörler gibi, sinema da olumsuz etkilendi. Birçok ulusal ve uluslararası festival, pandemiden dolayı iptal edildi ya da ertelendi. İstanbul Film Festivali ise 14-26 Eylül'de sinema izleyicisiyle çevrimiçi ortamda sinema izleyicisiyle buluşturacak.

- Sinemaseverler şehir değiştirmeden üç festivalin programına ulaşabilecek

Üç festival arasındaki dayanışma kapsamında, pandemi önlemleri dolayısıyla kısıtlı gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleriyle bu yıl iptal edilen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin 6 filmden oluşan seçkisi, İstanbul Film Festivalinin erişimine sunulacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali filmleri 30 saat, Başka Sinema Ayvalık Film Festivali seçkisindeki yapımlar ise 5 gün yayında kalacak. Yalnızca Türkiye’den erişilebilecek filmlerin biletleri, 10 Eylül'den itibaren filmonline.iksv.org adresinden satın alınabilecek.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sunulan Umut Evirgen'in "Ben Bir Denizim", Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Hacı Orman'ın "Körleşme", Gökçin Dokumacı'nın "Kuyudaki Taş", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Anıl Gelberi'nin "Plaza", Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden Leyla" filmleri, festivalde izlenebilecek.

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin seçkisindeki "Fanny'nin Yepyeni Hayatı", "Felicita", "İtalyan Yazı", "Yangın Yeri", "Wendy" ve "Barbarları Beklerken" filmleri de festival izleyicisinin beğenisine sunulacak.