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Üç kat artan trafiğe rağmen kaza yaşanmadı

Korkuteli’nde alınan güvenlik tedbirleri sayesinde vatandaşlar Kurban Bayramını huzur içinde geçirdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
Üç kat artan trafiğe rağmen kaza yaşanmadı

Korkuteli’nde alınan güvenlik tedbirleri sayesinde vatandaşlar Kurban Bayramını huzur içinde geçirdi. Alınan tedbirler ile ilçede bayram süresince trafik kazası yaşanmadı.


Dört ilin geçiş güzergahında bulunan Korkuteli’nde günde ortalama binden fazla araç geçiş yaparken bu sayı 5 günlük Kurban Bayramı süresince üç kat arttı. Artışın aksine kazalarda geçtiğimiz yıllara oranla neredeyse yok denecek kadar düşüş oldu. 5 günlük bayram süresince ilçede trafik kazası meydana gelmedi. Öte yandan vatandaşlar huzurlu bir bayram geçirmenin mutluluğu yaşadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı, 5 günlük tatilde 24 saat uygulama yaparak bayram tatili süresince karayolları sorumluluk bölgelerinde sorunsuz bir bayram geçirilmesi için çalıştılar.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma yetkileri, sorumluluk bölgesinde ek tedbirler alındığını ve sürücülerin sürekli olarak uyarıldığını belirterek, Korkuteli- Antalya, Korkuteli-Denizli, Korkuteli Muğla, Korkuteli-Burdur güzergahlarında trafik ekiplerinin sürekli denetim yaptıklarını, bayramda trafik yoğunluğu açısından önemli ilçeler arasında bulunan Korkuteli’nde özellikle bayram arifesi ve bayram tatili sonrasında normal trafik akışının en az iki kat arttığını belirtti.



Yaya devriyeleri görev başında


Bayram boyunca asayiş konusunda da çalışmalar yapıldığını belirten Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin yaptıkları çalışmalar ile ilçede herhangi bir vaka meydana gelmedi. Korkutelili vatandaşlar bu bayramı da yine huzurlu geçirdiler. Çalışmalarımız bu yönde devam edecek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaya devam edeceğiz" denildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:07
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