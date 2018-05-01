Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Üç ildeki ‘askıda ekmek’ projesine ilgi artıyor

CK Çamlıbel Elektrik’in Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 500 noktada devam eden Askıda Ekmek projesine ilgi gün geçtikçe artıyor. Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

01 Mayıs 2018 Salı 11:40
Üç ildeki ‘askıda ekmek’ projesine ilgi artıyor

CK Çamlıbel Elektrik’ten yapılan açıklamaya göre, şirketin sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde başlattığı kampanya, birçok kurum ve kuruluş tarafından destek görmeye devam ediyor. 500 noktada aktif şekilde devam eden Askıda Ekmek projesine son olarak Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan da destek vereceklerini açıkladı.

İslamiyet’in bir yardımlaşma dini olduğuna ve hayırseverliğe büyük önem verdiğine dikkat çeken Balkan, Hazreti Peygamberin “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadisinin bir lokma ekmeği bile bölüşmeyi öğütlediğini bildirdi.

Balkan, “Zor durumda olan vatandaşlarımıza incitmeden destek olan CK Çamlıbel Elektrik’in projesi de insan olmanın esaslarından yardımlaşmaya güzel bir örnek teşkil ediyor. Sivas’ta birçok hayırsever ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istiyor. Askıda Ekmek projesi, hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşması için eşsiz bir imkan sunuyor” değerlendirmelerinde bulundu.

İl müftülüğü olarak kampanyaya ellerinden gelen katkıyı yağmaya hazır olduklarını bildiren Balkan, vatandaşlara projeye destek vermeleri çağrısında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:40
  1. CK Çamlıbel Elektrik
  2. Sivas
  3. Sivas Müftüsü Recep Şükrü Balkan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den CHP açıklaması! 'Sabırları taşırdı'
    1. Bahçeli'den CHP açıklaması! 'Sabırları..
    2. Artvin'de korku dolu anlar! Boğa..
    3. 24 Haziran için ilk adaylık başvurusu..
    4. KİPTAŞ’ın ucuz ev hamlesi sürecek
    5. Kamalak’tan polise suç duyurusu
    6. Elon Musk'a ağır darbe! Görevden..
    7. Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı,..
    8. ABD Suriye’de kaybetti! Dengesi fena..
    9. Emniyet açıkladı: Çok sayıda gözaltı var
    10. 12 milyon konut sahibi heyecanlı! İmar..
    11. Takımda kalıyor mu? Fenerbahçe'den..
    12. Bekir Coşkun'dan skandal 1 Mayıs..
    13. Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi
    14. Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    15. MÜSİAD’ın SAMEKSİ 0.9 artışla 53.7’ye..
    16. Babet ayakkabı giyenler dikkat!
    17. IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor
    18. Seçim öncesi Gülen’in gözden kaçan..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması:..
    20. Isparta'da şenliği fırsat bilen..
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı