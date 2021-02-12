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Dünya Üç hafta içinde üç füze testi! Bölgede gözdağı
Dünya

Üç hafta içinde üç füze testi! Bölgede gözdağı

Pakistan'ın, son üç hafta içerisinde üç farklı füzeyi test ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 19:58:00 -
Üç hafta içinde üç füze testi! Bölgede gözdağı

Pakistan, satıhtan satha seyir füzesi Babür'ün testini başarıyla tamamladı. NESCOM başkanı, testin "silah sisteminin sahada yetkin bir şekilde kullanıldığını ve belirlenen tüm eğitim parametrelerinin yerine getirildiğini" gösterdiğini bildirdi.

20 Ocak'ta Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2.750 km menzile sahip Şahin-III satıhtan satha balistik füzesinin başarılı uçuş testi gerçekleştirildi.

Pakistan Silahlı Kuvvetler Şubat ayının başlarında, yıllık eğitim tatbikatının bir parçası niteliğinde nükleer kapasiteli balistik füze Gaznevi'nin eğitim atışlarını başarıyla tamamladı.

Pakistan, 450 kilometreye kadar olan kara ve deniz hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabilme yeteneğine sahip satıhtan satha seyir füzesi Babür ile birlikte son üç hafta içerisinde üç farklı füze testini başarıyla tamamlamış oldu.

Kaynak: star.com.tr

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